Pakketjes over de schutting of door het raam: nog steeds veel klachten

Wie online een pakketje bestelt, moet maar hopen dat het (onbeschadigd) aankomt. Zoekgeraakte pakketten, bestellingen die in de stromende regen voor de deur liggen of bezorgers die zelf hun handtekening zetten voor aangetekende post. Bijna iedereen kan er inmiddels wel over meepraten. Na onze oproep regent het bij Omroep Brabant klachten over pakketbezorgers.

“Jullie raken een open zenuw met deze oproep”, laat Nicole van Lingen weten. Bezorgers van PostNL maakten het bij haar al meerdere keren bont. “Een mobiele telefoon waarvoor getekend moest worden, vond ik onder een kruiwagen. Zes dozen wijn stonden gewoon in de voortuin. En als klap op de vuurpijl lag een aangetekende brief gewoon in de brievenbus”, vertelt Nicole. “De bezorger had zelf maar getekend, zag ik via de app.”

Vorige week werd er bij een pakketpunt in Rijen een hele stapel pakketten voor de deur achtergelaten, terwijl de zaak gesloten was. Op de oproep die wij vervolgens deden kwamen in drie dagen tijd meer dan 200 klachten binnen.

De meeste klachten gaan over PostNL, de grootste pakketbezorger van ons land. Maar ook veel mensen klagen over DHL. Bij Lieke Flipsen bijvoorbeeld werden er pakketjes in de kliko en door het openstaande slaapkamerraam gegooid. “Naast de wieg van onze baby”, zegt ze verbijsterd. Kim Metselaars vond haar pakketje in de achtertuin. “Een doos met nieuwe schoenen was gewoon over het tuinhek gegooid. De schoenen waren drijfnat”, zegt ze.

Bij appartementencomplexen worden pakketten regelmatig onbeheerd in een centrale hal achtergelaten. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Jacqueline Kivits uit Oosterhout. “Ik kreeg een mailtje dat mijn pakketjes geleverd waren, maar er was helemaal niet aangebeld. Toen kwam de buurvrouw vertellen dat mijn pakketjes beneden in de centrale hal lagen. En dat gebeurt blijkbaar bij meer bewoners.”