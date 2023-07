Gezelligste gemeente van Brabant: 'Het is hier echt ons kent ons'

Mart Verhees woont al zestig jaar in Chaam, dus hij kan wel uitleggen waarom het zo fijn wonen is in het dorp. Elk jaar onderzoekt weekblad Elsevier het woongenot in Nederland. Dit jaar is de gemeente Alphen-Chaam erg hoog geëindigd. Als het gaat om ‘sociale verbondenheid’ (zeg maar: gezelligheid) scoort de gemeente zelfs als tweede van heel Nederland. Kortom, in Alphen-Chaam heb je leuke buren en wordt naar elkaar omgekeken. Mart is er niet verbaasd over: “Alles wat er in Chaam wordt georganiseerd: iedereen is er altijd.”

Volgens Mart is de hartelijkheid in Chaam te merken op straat. “Iedereen groet elkaar altijd, waar je ook komt.” Alphen-Chaam scoort niet alleen hoog op het lijstje van sociaal geluk, ook staat de gemeente hoog op het lijstje van groene gemeenten en van rijkste gemeenten. “Met dat groen ben ik het wel eens”, lacht Mart. “Over de rijkste gemeente wordt al jaren gediscussieerd.” Maar er zitten wel een aantal miljonairs in Chaam. “Ik ken er wel een paar”, lacht Mart.

Het dorp zindert nog een beetje na van de Acht van Chaam van vorige week. Mart is al erg lang bij het wielerevenement betrokken en heeft zelfs een wielermuseum. Mart kent iedereen in het dorp. “Het is hier echt ons kent ons. Vroeger was dat nog veel sterker. Chaam is wel flink uitgebreid natuurlijk, inmiddels telt het dorp 4000 inwoners.”

Volgens hem is van een sociale kloof in Chaam niet zoveel te merken. “De mensen die goed in de slappe was zitten, zijn ook allemaal Chaamenaren. En we zitten elk weekend met elkaar in de kroeg. Dan kun je niet meer zien wie er rijk is en wie arm.” Volgens Mart vormen veel straten een hechte gemeenschap in Chaam. “Bijvoorbeeld op de Withagen, waar alle buurtbewoners dezelfde vlag hadden tijdens de Acht van Chaam.”

Verderop werkt een vrouw in de tuin. “We zijn hier allemaal komen wonen toen we jong en net getrouwd waren. Nu zijn we allemaal zestigers. Je ziet dat mensen weer wegtrekken en dat er weer jonge mensen komen wonen. Dat vinden we helemaal geweldig. We komen ook altijd even kennis maken. We kennen alle kinderen hier bij naam. En later komen we in het verzorgingshuis even verderop terecht”, lacht ze. Haar buurvrouw komt ook even kletsen. "Mijn moeder woont er al, dus dat wordt gezellig."

Een andere buurtbewoner haast zich naar een afspraak, maar maakt toch even tijd voor een praatje. Twaalf jaar woont hij in Chaam. “Het is geweldig, goede buren en een goede gemeenschap. En als het gaat om rijkdom, wat is rijkdom? Als de kinderen maar gezond en gelukkig zijn, dat is echte rijkdom.” Volgens Mart Verhees zijn nieuwe inwoners altijd welkom, maar je moet wel je best doen om erbij te horen. “Ze komen je niet halen”, zegt hij. “Je moet er zelf op uit om mensen en contacten te zoeken.”