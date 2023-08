Virgil van Dijk aanvoerder van Liverpool: 'Een jongetje uit Breda'

"Wow, deze club. Grote aanvoerders, legendes van de club. Nu is het mijn beurt: jongetje uit Breda aanvoerder van Liverpool!" Met die trotse woorden kondigde Virgil van Dijk maandagavond aan dat hij de nieuwe captain is van zijn club: The Reds, Liverpool FC.

De 32-jarige Van Dijk neemt de aanvoerdersband over van Jordan Henderson die naar de Saudische club Al-Ettifaq is vertrokken. "Natuurlijk ben ik al aanvoerder van het Nederlands elftal. Dat is al een grote eer. Dat ik nu ook de band bij Liverpool mag dragen, is iets wat ik op dit moment niet kan beschrijven. Ik ben heel trots. Ook voor mijn vrouw en kinderen is dit een groot moment", zegt Van Dijk.

Sinds hij in 2018 overkwam van Southampton speelde hij 222 wedstrijden voor de Engelse club. De verdediger is pas de tweede aanvoerder in de 131-jarige historie van Liverpool FC die niet uit Groot-Brittannië of Ierland komt. Alleen de Fin Sami Hyypiä, bekend van Willem II, ging hem tussen 2001 en 2003 voor.

Sowieso komt Van Dijk, zoals hij het zelf noemt, in een rijtje van 'legendes van de club' te staan. Wat te denken van Ian Rush en natuurlijk clubman pur sang: Steven Gerrard.