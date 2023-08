Slecht weer zorgt voor volle tribune: 'Vooral kampeerders zoeken een uitje'

De balanceeract van circus Il Grigio (foto: Collin Beijk). Circus Il Grigio (foto: Collin Beijk) Spektakel op de eenwielers in circus Il Grigio (foto: Collin Beijk Clown Jens (14) wordt opgemaakt (foto: Collin Beijk) Tess (14) Marrit (9) en Nanouk (13) merken dat het druk is door de regen (foto: Collin Beijk). Volgende 1/5 De balanceeract van circus Il Grigio (foto: Collin Beijk).

Als ze ergens blij zijn met het slechte zomerweer, dan is het wel bij circus Il Grigio in Haaren. De tribunes zitten voorstellingen vrijwel vol omdat binnen droog en aangenaam is. Circusbegeleidster Renie Berens is erg blij met de drukte. "Het is ideaal circusweer. Vooral kampeerders uit de regio bellen of er nog plek is."

Circus Il Grigio is een begrip in en rondom Haaren. Het kindercircus bestaat al 62 jaar. Deelnemers uit de beginjaren, komen nu met hun eigen kleinkinderen kijken, of hun eigen kleinkinderen treden zelfs op als circusartiest. Door het slechte weer is het drukker dan ooit dit jaar.

"Het circus is ontstaan omdat boerenfamilie thuis moeten blijven."

"Het circus is ontstaan omdat de kinderen van de boerenfamilies niet op vakantie konden omdat er te veel werk op het land was." Dat geldt volgens Renie nog steeds. De kinderen van vier tot achttien jaar oud werken een heel jaar aan de voorstelling en worden begeleidt door tientallen volwassenen. Dorpspastoor Verrijt wilde in 1961 gewoon dat er wat te doen was voor de jeugd in Haaren, maar het werd een traditie. Deze twee weken komen er rond de 15.000 bezoekers naar zijn jeugdcircus kijken. "Vorig jaar was het al heel druk na twee coronajaren en nu helpt het slechte weer ons."

"Ze weten niet waar ze naartoe moeten met dit weer."

Dat merken ze vooral aan de ticketlijn. "Vakantiegangers zijn zo blij dat ze een uitje hebben met dit slechte weer omdat ze oprecht niet meer weten waar ze naartoe kunnen met de kinderen", legt Renie uit. Het publiek is een mix van vakantievierders en familie en vrienden van de optredende kinderen. De twintig circusvoorstellingen zijn al jaren in een manege aan de Bossebaan. Ook al is het niet rond, het wordt vakkundig omgebouwd tot een circustent. "Regen, wind en kou hebben er geen vat op. Alleen de parkeerplaats heeft wat drassige plekjes."

"Toch even weg met mijn mannetjes."

Een moeder komt net met haar zoontjes en hun opa en oma binnen. "Heerlijk, ondanks het slechte weer even een middagje weg met mijn mannetjes." Het is traditie binnen de familie, maar komt nu wel heel goed uit. "Al zullen de kinderen er niet meer of minder om genieten." "Buitenspelen is wat de kinderen het liefste doen, maar zo'n circusbezoek is wel een goed alternatief", vertelt een andere moeder. "We zijn vaker geweest en het zijn altijd goede shows, maar met dat slechte weer nu is het nog leuker."

"Nu loopt mijn schmink niet van mijn gezicht af."

Wie ook blij zijn met de bescheiden temperaturen, zijn de artiesten zelf. "Door het circus heb ik echt een toffe zomer met de groep. Anders zit ik thuis alleen maar op mijn mobiel", vertelt de 15-jarige clown Tygo. "Het is ook echt circusweer: niet te warm en niet te koud. Vorig jaar was het zo warm dat door het zweten mijn schmink van mijn gezicht liep." Zijn collegaclown Jens (14) is ook blij met het weer. "Je merkt gewoon dat het drukker is." En die volle tribunes zijn ook fijn voor de kas, want Il Grigio krijgt geen subsidie. "Dus we kunnen het spaarpotje aanvullen en misschien nog een leuk uitje voor alle kinderen organiseren. Ik doe nog een regendans", zegt Renie lachend.

