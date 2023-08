Arianne's kalenders met gehandicapte katten zijn door drukfout waardeloos

De Katshuisch Verjaardagskalender. (Foto: Arianne de Jong) Verschillende dagen missen in de kalender (Foto: Arianne de Jong) Tante Corien gaat op de foto voor de kalender (foto: Noël van Hooft) Volgende 1/3 De Katshuisch Verjaardagskalender. (Foto: Arianne de Jong)

Arianne de Jong van het Katshuisch in Vinkel zit met de handen in het haar. Ze liet 500 kalenders maken met foto's van haar gehandicapte katten én mensen met een handicap. Het moest een pronkstuk worden, waarmee ze extra geld in het laatje bracht voor haar stichting. Maar nu blijken er drukfouten in alle kalenders te zitten, waardoor verschillende dagen er helemaal niet op staan. In één klap is de hele oplage waardeloos. "Ik zit nu ook met een gehandicapte kalender", zegt ze somber.

In februari werd het huis van Arianne en haar katten in Vinkel omgebouwd tot professionele fotostudio. Twaalf katjes (blind, met kromme pootjes of met een coördinatiestoornis) gingen op de foto samen met evenzoveel mensen met een handicap.

"24 juni stond er niet op, en ook 10 juni ontbrak."

Een hele onderneming, want sommige mensen moesten echt over een drempel heen om te poseren met hun beperking. Daarna werd alles op professionele wijze afgedrukt en ingebonden. "Een tijdje geleden stuurden we de eerste kalenders op", vertelt Arianne. "Kort daarna kreeg ik een berichtje van een van de fotomodellen: 'Hé, 24 juni staat er niet op.' Een minuut later volgde het tweede bericht, dat 10 juni ook ontbrak. Uiteindelijk bleek de hele kalender niet te kloppen. Ergens is een regel versprongen, waardoor er bij elke maand dagen ontbreken. Dat had ik beter moeten controleren."

"Hier kun je niks mee, en ik ga geen troep verkopen."

Een forse tegenvaller, niet alleen voor Arianne maar voor iedereen die belangeloos had meegewerkt. En ook al is het liefdadigheid, Arianne wil dat mensen waar krijgen voor hun geld. "Het was meteen duidelijk, hier kunnen we niks mee. Ik ga geen troep verkopen. En het leidt ook af van de boodschap die ik zo belangrijk vind: gehandicapte mensen laat je niet zomaar inslapen, dus gehandicapte dieren moeten ook een kans krijgen." De kalenders worden nu aangepast en opnieuw gedrukt, maar financieel is het een behoorlijke strop. Bedrijven die eerst hun diensten gratis aanboden, willen nu namelijk toch betaald worden. "We wilden hiermee een klapper maken om geld in te zamelen. Geld dat we hard nodig hebben nu we midden in de verbouwing zitten van het kattenverblijf. Maar tot nu toe kost het ons alleen maar geld."

"Misschien kunnen carnavalsclubs er hun wagens mee beplakken."

Wat overblijft zijn vijfhonderd waardeloze kalenders. "Je kunt niet jarig zijn op 10 juni of 24 juni, maar hij blijft heel mooi hoor", zegt ze lachend. Ze hoopt er nog een bestemming voor te vinden. "Carnavalsclubs die op zoek zijn naar materiaal om hun wagens mee te beplakken, of iemand die gaat verhuizen en mooie foto's zoekt om de ramen mee dicht te plakken, laat het weten. Je kunt ze voor een schijntje van me kopen."

Arianne de Jong tussen haar katten (foto: Noël van Hooft)