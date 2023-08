Sloop van uitgebrand Philipsgebouw begonnen: '13 jaar overlast gehad'

De sloop van het uitgebrande Philips-pand aan de Lichtstraat in het centrum van Eindhoven is woensdag begonnen. Bewoners zijn enorm opgelucht dat de stinkende ruïne na twee maanden verdwijnt. Het afgebrande pand was jarenlang een bekende plek slaapplek voor daklozen. "De sloop moest ik gewoon zien, ik ben speciaal teruggekomen de camping, zegt Reni van den Nieuwenhof.

Het bulderende geluid van de sloopkraan zorgt woensdag voor stralende bewoners. "Het is een fantastische dag. Het zorgde voor volop ramptoerisme voor de deur", zegt de stralende Milagros Maldonado. Haar balkon kijkt recht uit op het verwrongen staal. "Het was een grote show, mensen maakte zelfs foto's."

Op 13 mei brandde het voormalige Lighting Application Center (LAC) van Philips in de Lichtstraat af. Daarbij kwam zoveel rook vrij, dat terrassen in de buurt werden ontruimd. Ook een muziekfestival werd stilgelegd. Het pand stond al jaren leeg en was een plek waar veel daklozen sliepen. "We hebben hier ruim 13 jaar overlast van gehad. Vaak waren er kleine brandjes. De politie stond twee keer per week voor de deur."

"Het is de hoogste tijd dat het afgebroken wordt. We moesten het gewoon zien. Het gaat nu echt gebeuren", vervolgt Reni euforisch. "De brandlucht was heel erg, vooral tijdens warme dagen. Het is gewoon heel vervelend."