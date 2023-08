Gevangene ontsnapt tijdens plaspauze: zoektocht levert nog niets op

Bij een gevangenentransport is woensdag rond half vijf een man ontsnapt. De ontsnapte man zat in een bus met een andere man die naar een zorginstelling in Vught reed. De man zelfs moest daar overigens niet zijn. De nog spoorloze gevangene vroeg in Vught of hij even mocht plassen. Toen hij terug naar het busje geleid werd, nam hij de benen.

LAATSTE NIEUWS: Gevangene die ontsnapte tijdens plaspauze opgepakt in Eindhoven Volgens een getuige werd de ontsnapte man van de ene gevangenis naar een andere gebracht. Het zou niet om de PI in Vught gaan. De man werd vervoerd in een bus van de dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Zo'n wagen wordt speciaal ingezet voor het vervoer van gedetineerden en arrestanten. Met meerdere politiewagens, een politiehelikopter en een speciaal rechercheteam dat voortvluchtigen opspoort (FastNL), werd gezocht op de plek waar de man het laatst gezien was, vlakbij de Groensteeg in Vught in de buurt van de snelweg A2. Er werd onder meer op landgoed Bleijendijk gezocht bij de ruïne van een oude boerderij. Een boswachter die het het terrein goed kent, hielp de politie daarbij. Politie stopt met zoeken

De man is nog niet gevonden en de politie schaalt de zoektocht af, meldde de woordvoerder rond half zes. "Het is een speld in een hooiberg. Hij kan al ver zijn. Alleen als we een concrete tip krijgen van een getuige, gaan we actief zoeken." Opmerkelijk is dat de politie pas ongeveer veertig minuten na de ontsnapping een Burgernetmelding uitstuurde. Onduidelijk is waarom dat zo lang duurde. Een woordvoerder van Justitie bevestigt dat een man ontsnapt is, maar zei verder geen informatie te hebben.



In het bosgebied zoekt de politie naar de gevangene (foto: Bart Meesters/ SQ Vision)