Gevangene die ontsnapte tijdens plaspauze opgepakt in Eindhoven

De gevangene die woensdag ontsnapte tijdens een plaspauze in Vught is vannacht opgepakt in Eindhoven. Dat gebeurde na een telefoontje van een getuige, meldt de politie aan Omroep Brabant. De man ontsnapte onderweg naar een zorginstelling aan de Lage Dwarsstraat.

De politie doet geen verdere uitspraken over de arrestatie.

De man was onderweg van de gevangenis in het Zeeuwse Middelburg naar die van Grave. Een andere gevangene in de wagen moest naar de zorginstelling in Vught. Onderweg naar die instelling ontsnapte een van de gevangenen tijdens een plaspauze.

Na zijn ontsnapping is hij volgens het BD gezien in de trein van Vught naar Den Bosch. Hij zou gebeld hebben met een telefoon die hij geleend had van een andere reiziger. Volgens de krant is de man veroordeeld voor meerdere geweldsmisdrijven.

Ontsnapt tijdens vervoer

De man werd vervoerd in een bus van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Zo'n wagen wordt speciaal ingezet voor het vervoer van gevangenen en arrestanten.

Met meerdere politiewagens, een politiehelikopter en FastNL, een speciaal rechercheteam dat voortvluchtigen opspoort, werd gezocht op de plek waar de man het laatst gezien was. Dat was vlakbij de Groensteeg in Vught in de buurt van de snelweg A2.

Er werd onder meer op landgoed Bleijendijk gezocht bij de ruïne van een oude boerderij. Een boswachter die het het terrein goed kent, hielp de politie daarbij.

Later stopte de politie met zoeken. "Het is een speld in een hooiberg. Hij kan al ver zijn. Alleen als we een concrete tip krijgen van een getuige, gaan we actief zoeken", zei een woordvoerder. Die tip volgde dus ook.

In deze video leggen we uit of ontsnappen uit de gevangenis strafbaar is: