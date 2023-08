Verkeersellende West-Brabant voorbij: Haringvlietbrug morgenavond weer open

Nog even op je tanden bijten en dan is alle verkeersellende op de A29 en omliggende snelwegen voorbij. Volgens de planning gaat vrijdagavond om elf uur de Haringvlietbrug weer open voor het verkeer. Na twee maanden zit de grote opknapbeurt van het beweegbare deel van de brug erop, tot grote opluchting van de dagelijkse filerijders.

De Haringvlietbrug verbindt het westen van Brabant met Rotterdam. De extra reistijd liep de afgelopen weken soms op tot wel een uur. Omgevingsmanager Diana Wonnink van Rijkswaterstaat is daarom blij dat de deadline gehaald is. “Ik heb er van tevoren slapeloze nachten van gehad omdat ik wist dat dit zoveel verkeershinder zou veroorzaken. Maar het kon gewoon niet anders. De brug uit 1964 had vermoeiingsverschijnselen en moest worden aangepakt.” Het was nog even spannend of het strakke schema gehaald zou worden. De tandbaan voor de brugklep moest op de millimeter precies gesteld worden en dat was een tijdrovend karwei. Ook de aanhoudende lage waterstand speelde het project parten. Hierdoor konden stalen onderdelen niet worden aangevoerd. "We zaten bovenop de planning omdat we per se klaar wilden zijn voor de renovatie van de Heinenoordtunnel, ook onderdeel van de A29. De aannemer heeft creatief meegedacht zodat we de verloren tijd in konden halen", aldus Wonnink.

"Ik snap dat het heel frustrerend is geweest om elke dag in een lange file te staan."

De meeste mensen hadden volgens Wonnink begrip voor de noodzaak en timing van de werkzaamheden, op een enkeling na: “Die vonden dat het te traag ging. Ik snap dat het heel frustrerend is geweest om elke dag in een lange file te staan. Maar geloof mij dat we het echt zo snel gedaan hebben als mogelijk was.” Voor de werkzaamheden waren uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen om de overlast zoveel mogelijk te beperken en de noodhulp te garanderen. Van de 27 miljoen euro die voor de renovatie was uitgetrokken, is bijna 4 miljoen besteed aan de maatregelen eromheen.

"Er zijn altijd mensen die hekken opzij zetten of zelfs over het fietspad rijden."

Ondanks de duidelijk aangegeven omleidingsroutes had vooral de gemeente Moerdijk overlast van sluipverkeer. Het zorgde vooral voor gevaarlijke situaties met fietsers. Diana Wonnink: “Er zijn altijd mensen die denken dat ze hun eigen route kunnen bepalen en dan hekken opzij zetten of zelfs over het fietspad rijden. Ik had niet verwacht dat dit zo heftig zou zijn. Voor een volgende keer overwegen we dus zeker betonnen afzettingen.” Om fietsers en lokaal verkeer over te zetten, had Rijkswaterstaat een pontje ingezet. Volgens de omgevingsmanager is hier volop gebruik van gemaakt. “Voor het woon-werkverkeer, maar ook door veel mensen die het als een uitje zagen om de werkzaamheden van dichtbij te kijken. Ik heb zelf ook regelmatig meegevaren.”

Daarna zijn er tenminste nog tien nachtafsluitingen nodig om alle systemen uit te proberen.