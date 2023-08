Rico Verhoeven speelt opnieuw in Hollywoodfilm

Rico Verhoeven heeft weer een grote internationale filmrol te pakken. De kickbokser en inmiddels ook filmster uit Halsteren schittert volgend jaar op het witte doek in de nieuwe actiefilm 'Den of Thieves 2: Pantera'. Hij deelt het nieuws donderdagochtend enthousiast in een video op Instagram.

“Wanneer de ene passie naar de andere leidt”, schrijft hij onder het bericht. “Ik ben meer dan opgewonden om aan te kondigen dat ik een grote rol heb gekregen in mijn tweede actiefilm. De afgelopen maanden hebben we de film opgenomen met een geweldige cast.”

Nieuwe passie

De kickbokskampioen droomt al even van een grote Hollywood-carrière. Eerder speelde hij bijrolletjes in Nederlandse films en series als 'Undercover' en 'Bon Bini Holland'. Maar nadat hij acteerlessen had genomen en lijntjes had uitgegooid in Los Angeles kwam dit jaar zijn hoogtepunt. Hij speelde de hoofdrol in de film 'Black Lotus', die vanaf april in de bioscoop draaide.

Toen al vertelde Verhoeven dat hij wel open stond voor een volgende acteerklus. En die had hij dus alweer snel binnen. Dat hij nu wekenlang op een set stond met de grootste sterren vond hij wel even spannend, vertelt hij tegen het AD. "Ik bleef maar aan iedereen vragen: wat adviseer je, wat kan ik beter doen, waar moet ik op letten? Het was een geweldig leerproces en er staat opnieuw een dikke film op mijn cv, dus ik ben supertrots."

Volgend jaar

Den of Thieves 2 is een vervolg op de eerste film uit 2018, waarin overvallers de Amerikaanse Federale Bank willen beroven. Rico Verhoeven is te zien naast grote filmacteurs Gerard Butler en O’Shea Jackson Jr, die de hoofdrollen in de film spelen. De film is naar verwachting volgend jaar in de bioscoop te zien.

