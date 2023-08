Iris test alle achtbanen in Nederland en werd van eentje 'kotsmisselijk'

Wie droomt er niet van een 'baan' als achtbaantester? Voor de 31-jarige Iris Lub uit Tilburg kwam die droom uit. Vijf weken lang was ze ieder weekend in een pretpark te vinden. En nu kan ze ons als geen ander vertellen welke achtbanen je zeker moet proberen en welke je beter over kunt slaan.

Over de kop, door de kurkentrekker of met 100 kilometer per uur naar beneden roetsjen. Iris heeft het inmiddels allemaal meegemaakt. Met een vriendin maakte ze zeker 70 ritjes in de achtbanen van de Efteling, Walibi Holland, Drievliet, Toverland, Slagharen en Duinrell. “Het was superleuk.”

Ze werd uitgekozen door de kortingswebsite Uitmetkorting.nl. Op die site staan ook recensies van achtbanen. Ze kreeg een lijstje mee waar ze op moest letten. Dat begon al in de wachtrij. “Daar keken we of de aankleding van de achtbaan goed aansluit bij de naam.”

Daarna kwam het echte werk. “In de achtbaan zelf keken we naar de snelheid, of de bochten scherp zijn en of er verrassende momenten in zitten. Dat je na een looping meteen weer de volgende in gaat, bijvoorbeeld.” Om een goed oordeel te kunnen vellen, moesten ze soms wel drie ritjes in dezelfde achtbaan maken.

Iris moet het stokje nu overdragen, want er wordt een nieuwe achtbaantester gezocht. Na al die ritjes zou je denken dat ze er nu dan toch ook klaar mee is. “We wilden naar de Efteling, maar helaas regent het. Dus, nee ik ben nog lang niet klaar achtbanenpret.” Voor ons deelt ze daarom haar hoogte- en dieptepunten nog eens:

De leukste achtbaan

Joris en de Draak in de Efteling. “Dat is een houten achtbaan, waarbij je tegen elkaar strijdt op een blauwe en rode baan. De achtbaan gaat snel en je wordt lekker op en neer geschud. Ook dat spelelement vind ik mooi. Je ziet mensen enthousiast worden als ze gewonnen hebben en dat vind ik leuk.”

De snelste achtbaan

Express in Walibi Holland. “Bij deze achtbaan word je een stukje naar achteren getrokken en daarna afgevuurd. Hij gaat over de kop en heeft snelle bochten. Dit is mijn tweede favoriet.”

De mooiste achtbaan

De Vliegende Hollander in de Efteling. “Die is heel mooi aangekleed. Alleen al de bootjes en de wachtrijen binnen zijn mooi. Die combinatie met het verhaal is heel goed gedaan.”

De gekste achtbaan

Lost Gravity in Walibi Holland. “Je zit daar met vier mensen naast elkaar. Als je aan de buitenkant zit, zie je geen rails en daardoor lijkt het net of je door de lucht zweeft. Die achtbaan heeft hele scherpe bochten, maar gaat toch heel snel en dat maakt het bijzonder.”

De engste achtbaan

Baron 1898 in de Efteling. “Op het hoogste punt in de Baron blijf je even hangen, tot het moment dat het karretje wordt losgelaten. Als je op de eerste rij zit kijk je dus echt de afgrond in en stijgt de adrenaline. Dat is altijd wel even spannend.”

De saaiste achtbaan

De kikkerachtbaan in Duinrell. “Ook die moest getest worden, want daar kunnen volwassenen ook in. Maar eigenlijk is die natuurlijk bedoeld voor kinderen. Die kunnen ze natuurlijk niet heel spectaculair maken. Maar de lage snelheid en de milde bewegingen maken deze wel het saaist.

De misselijkmakendste achtbaan

Condor in Walibi Holland. “Dit is de enige die ik niet leuk vond. In de Condor hang je met je benen los en ga je vijf keer over de kop. Je schudt hierbij zo hard met je hoofd van links naar rechts, dat het zelfs pijn doet. Ik was echt kotsmisselijk en dat heb ik nooit in een achtbaan.”

