Jongens mishandeld na stappen in Eindhoven, één krijgt trap tegen z'n hoofd

Drie jongens die na zaterdagnacht na een avond stappen naar huis wilden gaan, zijn mishandeld door twee andere jongens. Een van de slachtoffers kreeg daarbij een trap tegen zijn hoofd.

De jongens liepen rond vier uur 's nachts op de Oude Stadgracht in het centrum van de stad. Daar werden ze aangesproken door de daders. Er ontstond een kort gesprek. De slachtoffers liepen door, maar kregen toen uit het niets klappen.

Ze raakten gewond en kunnen zich ook niet veel meer herinneren van de mishandeling. Uit onderzoek en camerabeelden blijkt dat veel omstanders het zagen gebeuren.

Onduidelijk is of iemand in probeerde te grijpen, de politie kon nog niet reageren op vragen van Omroep Brabant. De politie laat weten dat ze het nu pas openbaar maakt omdat ze getuigen zoekt. "We hebben al één getuige gesproken maar er zijn meer mensen voorbij gelopen."

Ook wil de politie in contact komen met de inzittenden van een blauwe auto die geparkeerd stond op de Oude Stadgracht vlakbij het hoofdkantoor van DELA in Eindhoven.