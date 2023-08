Militair opgepakt voor mishandeling en gijzeling van een vrouw

De Koninklijke Marechaussee heeft woensdagmiddag met veel machtsvertoon een militair uit Helvoirt aangehouden. Ze werd daarbij geholpen door de politie. De man wordt verdacht van het mishandelen en gijzelen van een vrouw. Bij de verdachte werden thuis ook harddrugs gevonden.

De marechaussee kwam de militair op het spoor nadat de vrouw woensdagochtend op straat werd gevonden. Ze vertelde dat ze gegijzeld en mishandeld was door de man.

20 agenten

Later op de dag heeft de marechaussee de militair aangehouden in zijn huis aan de Lindelaan in Helvoirt. Ze kreeg daarbij hulp van de politie. Bij de arrestatie waren zo'n twintig agenten betrokken en er werden ook twee politiehonden ingezet.

Na zijn aanhouding is ook het huis van de man doorzocht en daarbij werd een kleine hoeveelheid harddrugs gevonden. De militair zit nog vast voor onderzoek.