Auto's terug van Italiaanse hagelstorm, vraag is of ze hersteld gaan worden

Ronny van Loon moest donderdag toch even slikken toen hij zijn zwaar beschadigde auto zag die terugkwam uit Italië. Zijn wagen stond op een vrachtwagen vol met auto's die getroffen waren door enorme hagelstenen. In alle gevallen wordt bekeken of de kosten van de reparatie niet hoger zijn dan de waarde. Anders zijn ze economisch total loss. Ronny uit Oss hoopt dat zijn auto gemaakt wordt. “Het is een fijne auto en ik wil hem niet kwijt."

Autobedrijf Oostendorp liet een vrachtwagen naar Italië rijden om beschadigde auto's op te halen en naar Uden te brengen. Daar wachtte Ronny op zijn auto. De voorruit van zijn auto zit vol sterren. “Elf heb ik er geteld. En er zitten deuken op de kofferbak.” Met zijn gezin stond Ronny aan het Gardameer. “Hagelstenen zo groot als tennisballen kwamen naar beneden." Afgelopen weekend kwam hij na 17 uur treinreizen weer thuis. Zijn auto was te beschadigd om nog in te kunnen rijden. Zijn auto kwam donderdag weer terug naar Nederland. Het was voor Ronny en zijn gezin de eerste keer dat ze op vakantie gingen naar het Gardameer. Ze waren er net een dag toen het noodweer losbarstte. “Het begon al te rommelen. We zijn de stacaravan in gegaan. Het heeft tien minuten geduurd. Je zag de enorme hagelstenen op de grond vallen en weer twee meter de lucht in stuiteren. Zo hard ging het.”

"We hebben tientallen auto's met hagelschade."

Het werd voor Ronny een hele puzzel om naar huis te komen. Een vervangende auto was niet zo makkelijk te krijgen, dus besluit het gezin met de trein weer naar huis te gaan. “Dat heeft ons 1200 euro gekost”, zegt hij. “Of we alles vergoed krijgen is nog maar de vraag. Ze vergoeden alleen tweede klas. Maar die zat al vol. Dus hebben we eerste klas gereisd.” Zoals Ronny zijn er heel veel mensen getroffen door de hagelstorm. Bij Oostendorp Autogroep in Uden hebben ze het er druk mee. “We hebben tientallen auto's met hagelschade”, zegt Hans Roos van het bedrijf.

"Je auto kan zomaar total loss zijn."

Hans laat één van de auto's zien. De auto zit vol met deuken. Het dak is afgedekt met een zeil. Hij maakt de deur van de auto open. “Kijk, het ligt hier helemaal vol met glas”, zegt Hans. “Door de hagel is het panoramadak gesneuveld. De schade aan deze auto loopt zo in de duizenden euro's.” Het is de vraag of de auto's gerepareerd gaan worden. “We kunnen hem bijna altijd maken”, zegt Hans, "maar het is de vraag of de kosten van reparatie opwegen tegen de waarde van de auto. Als dat niet zo is, dan is je auto total loss. Maar daar gaan wij niet over. Dat gaat een expert van de verzekering bepalen.” Ronny hoopt dat zijn wagen gerepareerd kan worden, maar één ding weet hij zeker: "Naar het Gardameer gaan wij nooit meer terug.”

Hagelschade (fot: Jos Verkuijlen)