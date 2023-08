Monique heeft thuis een pakketpunt: ‘70 mensen per dag aan de deur’

Stap het huis van Monique Danker (51) uit Etten-Leur binnen en het eerste wat je ziet zijn honderden pakketjes. Ze heeft een buurtpunt waar pakketjes van bezorgdiensten als DHL, Homer en DPD verstuurd en opgehaald kunnen worden. En daar maken heel wat mensen in de buurt gretig gebruik van. “Hier weet ik tenminste zeker dat mijn pakket veilig aankomt”, vertelt een van de klanten.

Ze begon vier jaar geleden met het buurtpunt, omdat ze altijd de klos was als het ging om pakketjes aannemen. “Na de geboorte van onze tweeling was ik veel thuis en kwam de bezorger de pakketjes van de hele straat altijd bij mij bezorgen. Toen besloot ik om een pakketpunt te starten.”

Gemiddeld levert een pakketpunt van deze grootte vele honderden tot duizend euro per maand op. Monique heeft intussen haar hele gang ervoor opgeofferd. “Dit zijn de pakketjes die opgehaald moeten worden. Hier die van DHL”, vertelt ze terwijl ze voor een grote kast staat. Ook de trap naar boven staat vol met dozen en zakken. Maar dat is nog niet alles. “In de gangkast staan nog grote pakketten en in de woonkamer staat nog een postzak voor de pakketjes van Homer.”

Omdat er nog altijd veel pakketjes kwijtraken of op de verkeerde plek worden afgeleverd, vinden veel klanten het buurtpunt van Monique een fijn alternatief. “Bij ons gebeurt het regelmatig dat pakketjes over de poort gegooid worden of beschadigd zijn. Dus ik ga liever hier naartoe. Dan weet je zeker dat het goed gaat”, zegt Bart Koudijs.

Cindy van Dongen woont in een nieuwbouwwijk even verderop, waar de straten voor bezorgers soms lastig te vinden zijn. “Dus stoppen ze de pakketten soms gewoon in een container of je vindt ze vijf deuren verder terug.” Daarom kiest ook Cindy liever voor ‘pakketpunt Monique’, “Heel de straat laat ze hier bezorgen, dus soms haalt een iemand alle pakketten tegelijk op. Ideaal.”

Toch kan zelfs Monique erover meepraten dat pakketten soms gewoon voor de deur neergezet worden. “Zelfs bij ons, ja. We kregen een keer bericht dat het afgeleverd was, terwijl we niks hadden gehoord. Toen keek ik naar buiten en stond het in de stromende regen. Maar gelukkig zijn we bijna altijd thuis, dus komt dat zelden voor.”