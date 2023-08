PSV pakt eerste prijs van het seizoen in Rotterdam

De eerste prijs van het seizoen is binnen voor PSV. In een kolkende Kuip, het thuishonk van tegenstander Feyenoord, won de Eindhovense ploeg vrijdagavond de Johan Cruijff Schaal. Het werd 0-1 dankzij een goal van Noa Lang.

De Eindhovenaren begonnen met een verrassende opstelling aan de wedstrijd, want het 18-jarige talent Isaac Babadi startte bij PSV in de basis. Hij kreeg van zijn trainer Peter Bosz de voorkeur boven Guus Til, die vorig seizoen regelmatig in de basiself te vinden was.

Veel kansen

En daar eindigt de invloed van Bosz allerminst. De typisch aanvallende hand van de nieuwe PSV-trainer was vanaf de eerste minuut zichtbaar in de Kuip. De Eindhovenaren waren regelmatig met tienen op de helft van de tegenstander te vinden.

De kansen somden zich dan ook op in Rotterdam, en niet enkel voor PSV. Beide ploegen kregen in de eerste helft meer dan eens de kans om de score te openen.

Hoewel PSV die helft meer balbezit had, had keeper Walter Benítez genoeg te doen. Hij moest regelmatig ingrijpen aan de kant van de Eindhovenaren. Ook Ibrahim Sangaré wist een treffer te voorkomen door de bal voor doel weg te werken.

Afgekeurde goals

De spanning bleef na rust aan in Rotterdam. In de tweede helft werden maar liefst twee goals afgekeurd, en wel binnen twee minuten tijd. Zowel PSV als Feyenoord dacht de openingstreffer in de pocket te hebben, maar zag de grensrechter vervolgens de vlag hijsen.

PSV was daarna meermaals gevaarlijk, mede dankzij enkele afstandsschoten die Feyenoord-keeper Justin Bijlow ternauwernood wist te keren. De PSV-treffer die volgde was dan ook verdiend.

Uiteindelijk was het een diepe bal van centrale verdediger Olivier Boscagli aan het adres van Ismael Saibari die Feyenoord opbrak. Saibari legde voor doel met verve af aan Noa Lang, die de 0-1 én het lot van de Rotterdammers bezegelde.

