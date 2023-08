'Noa Lang heeft mijn hart gestolen', PSV-ster feest met kinderen na zege

Hij bezorgde PSV vrijdagavond de eerste prijs van het nieuwe voetbalseizoen en speelde een prima wedstrijd tegen Feyenoord. Maar het meeste indruk maakte Noa Lang na dit duel om de Johan Cruijff Schaal, tijdens de prijsuitreiking. Hij betrok een aantal kinderen met een beperking bij de feestelijkheden. Tot vertedering bij veel fans.

"We kunnen over die Noa Lang vinden wat we willen, maar dit met een kid met een beperking na de wedstrijd is wel van hele grote klasse!", meent Jo. "Wat zouden veel voetballers een voorbeeld aan hem moeten nemen!", vindt Heruone. "Een grote mond... maar ook een groot hart! Noa Lang ten voeten uit!", laat Nico weten. Nick reageerde ronduit vertederend op het tafereel: "Noa Lang is gewoon een lieve jongen."

PSV won het duel om de Johan Cruijff Schaal overigens met 1-0. Lang was de maker van het doelpunt, diep in de tweede helft. Hij tikte een knappe voorzet van Ismaël Saibari - na een fraaie lange pass van Olivier Boscagli - binnen.

LEES OOK: PSV pakt eerste prijs van het seizoen in Rotterdam