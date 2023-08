Eerste prijs PSV is binnen, het duel om de Cruijff Schaal in 10 foto's

De eerste prijs van het nieuwe voetbalseizoen is binnen voor PSV. De ploeg van de nieuwe coach Peter Bosz klopte Feyenoord vrijdagavond in De Kuip in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Het werd 1-0 dankzij een goal van Noa Lang.

PSV maakte een sterke indruk in De Kuip. De ploeg voetbalde gedurfd, vooruit en liet zich niet afbluffen door de landskampioen en het fanatieke publiek. Het duel golfde op en neer. Toch bleef het duel tot de rust doelpuntloos. Babadi

In de tweede helft leek talent Isaac Babadi PSV op voorsprong te brengen, maar zijn goal werd afgekeurd. Luuk de Jong stond bij het begin van die aanval namelijk buitenspel. Korte tijd later scoorde Lang en dat doelpunt volstond voor de zege. LEES OOK: 'Noa Lang heeft mijn hart gestolen', PSV-ster feest met kinderen na zege

PSV begon het duel in de verwachte basisopstelling (foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).

Jordan Teze maakte een geconcentreerde en gedreven indruk in De Kuip (foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).

De Peter Bosz-speelstijl zat er al aardig in bij PSV, zag de nieuwe coach (foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).

Johan Bakayoko was Quilindschy Hartman een paar keer te snel af (foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).

Ibrahim Sangaré, sterk in het duel met Mats Wieffer (foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).

Isaac Babadi (rechts) leek PSV op voorsprong te brengen, maar zijn goal werd afgekeurd vanwege buitenspel (foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).

Korte tijd na de afgekeurde goal van Isaac Babadi opende Noa Lang de score voor PSV (foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).

Een opstootje tussen Noa Lang en Lutsharel Geertruida (foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).

De goal van Noa Lang was voldoende voor het winnen van de Johan Cruijff Schaal (foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).