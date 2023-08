Zwaar gedrogeerde automobilist met cocaïne onder zijn neus van weg gehaald

Coke op de zitting en een fles drank in de auto (foto: politie Boxtel/Vught/Gestel). Nog meer verkeerde dingen in de auto, de drugstest sprak boekdelen (foto; politie Boxtel/Vught/Gestel). Volgende 1/2 Coke op de zitting en een fles drank in de auto (foto: politie Boxtel/Vught/Gestel).

De politie heeft de afgelopen nacht bij Vught een automobilist van de weg gehaald bij wie, zo zegt ze, de cocaïne zichtbaar was onder de neus. Uit een test bleek dat de bestuurder flink onder invloed was van cocaïne, andere drugs en alcohol. Ook werden in de wagen drugs en drank gevonden.