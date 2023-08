Tilburger (25) bewusteloos geslagen door stadgenoot (27)

Een man van 25 is afgelopen nacht in zijn woonplaats Tilburg bewusteloos geslagen. Dit gebeurde rond half vijf op de Heuvel. Vrij snel daarna is een stadgenoot van 27 aangehouden als verdachte. Het slachtoffer is door een ambulance met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Agenten stonden op de Korte Heuvel toen ze aangesproken werden door iemand die om hulp kwam vragen. Er zou een man bewusteloos op de grond liggen nadat hij geslagen was. De agenten gingen kijken, verleenden eerste hulp en ze belden de ambulance. Omstanders wisten te vertellen hoe de verdachte eruitzag en de agenten vroegen beelden op van het cameratoezicht van de gemeente. Verdachte opgepakt

Na een tijdje zagen de agenten de verdachte lopen. Hij voldeed aan het signalement van de omstanders en werd ook herkend op de camerabeelden. Hij is direct opgepakt voor zware mishandeling en zit nog vast.