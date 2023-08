Wilma (65) werkt al een halve eeuw bij de HEMA: 'Echt Wilma!'

De Dongense Wilma Akkermans-Michielse is deze zaterdag vijftig jaar in dienst bij de rookworst-tompouces-gigant HEMA. En hoewel ze het eigenlijk niet zo op de spotlight heeft, wordt ze daarom eens flink in het zonnetje gezet door haar zelfbenoemde fanclub. "Echt Wilma!"

Met een 50-ketting om haar nek opent Wilma zaterdagochtend de slotjes van de voordeur van haar vertrouwde filiaal. "Die ketting is omdat ik vandaag vijftig ben geworden", grinnikt de medewerkster. Maar mooi niet. De vijftig staat voor het aantal jaar dat de grande dame bij de HEMA Dongen al in dienst is.

"Het is voorbij gevlogen", zegt ze. "Ik weet nog goed dat ik in Breda binnenstapte, als 15-jarige." Ze heeft er gewoonweg altijd fijn gewerkt, met leuke collega's en veel afwisseling. En de gekste herinnering? "Dat ze me in een kooi hebben gestopt, zo'n rolcontainer, midden in de winkel. En dat een vrouw zonder tandjes me toen door de tralies heen met haar vinger ging pesten."

Gelukkig kan ze daar nu hard om lachen. Eigenlijk heeft Wilma sowieso nooit echt iets vervelends mee hoeven maken. "Ik moest één keer op kantoor komen", zegt ze. Maar dat voelt voor haar als lichtjaren terug. "Maar toen had ik een acceptgiro voor een te hoog bedrag uitgeschreven, volgens mij. Ik kan het me niet eens meer echt herinneren."

Dat ze dit jubileum niet snel zal vergeten, dat is in ieder geval wel zeker. Vrienden, familie en oud-collega's staan aan de overkant van de straat te wachten tot ze Wilma een dikke proficiat-pakkerd kunnen geven. "Ik heb gewoon een fanclub", reageert de jubilaris. "Maar eigenlijk ben ik hier niet zo van, al die aandacht. Ik ben een beetje overrompeld, maar m'n hartslag wordt al iets minder."

