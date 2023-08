Vrouw (82) bestolen in casino, maar 'Zoek mijn iPhone' biedt uitkomst

Een bezoekje aan een casino in Berkel-Enschot dreigde voor een vrouw van 82 uit Udenhout op een drama uit te draaien. Ze werd er bestolen van haar telefoon inclusief pasjes. Een buurvrouw met wie ze het al jaren goed kan vinden, Rineke van Doorn, bood uitkomst. “Maar het is vooral aan de inzet en de flexibiliteit van de politie te danken dat alles is goed gekomen."

“Mijn buurvrouw kwam donderdag aan het eind van de middag in lichte paniek bij mij aan de deur. Ze was naar het WIN Casino in Berkel-Enschot geweest waar ze wel vaker naar toe gaat”, vertelt de 65-jarige Van Doorn om er direct aan toe te voegen dat haar buurvrouw er amper geld uitgeeft en er puur voor de gezelligheid naar gaat. Ze is alleenstaand en wil overigens zelf niet haar verhaal doen.

"Alleen haar sigaretten lagen er nog."

Deze middag verliep haar bezoek niet zo prettig. “Als je daar naar het toilet gaat,” neemt haar buurvrouw het woord, “dan is het gebruikelijk om een bakje mee te nemen met daarin je waardevolle spullen. Dat deed ze ook. Toen ze terugkwam van het toilet kwam ze erachter dat ze het bakje vergeten was mee naar binnen te nemen. Een andere bezoekster wees haar op het bakje, maar daar lagen alleen haar sigaretten nog in.” “Omdat haar dochter en schoonzoon op vakantie waren, belde ze bij mij aan. In lichte paniek. We hebben direct de diefstal gemeld. De politie liet ons toen weten dat we binnen twee dagen zouden worden teruggebeld om aangifte te kunnen doen. Ondertussen wist de dochter van mijn overbuurvrouw op afstand het toestel via ‘Zoek mijn iPhone’ te lokaliseren: in de buurt van Jack’s Casino in Tilburg-Oost. Een politiewagen is daar naar toe gereden. Toen bleek dat er beelden waren van de mogelijk dader(s) zijn agenten naar Berkel-Enschot gereden om er meer informatie op te vragen.”

"Ze was heel blij en huilde van opluchting."

“Daarna is de politie weer naar Tilburg gereden, het casino ingegaan en met een echtpaar naar buiten gekomen. In hun auto is de telefoon teruggevonden. Voor zover ik weet zijn ze niet aangehouden, maar ze zullen zich nog wel moeten verantwoorden, denk ik. Maar mijn buurvrouw had in ieder geval binnen een paar uur alles terug. En echt alles, want ze miste niet één pasje. Ze was heel blij en huilde van opluchting.” “Zo mooi ook dat de politie met ons wilde meedenken. Vooral dank zij haar is het goed gekomen”, waarmee Rineke van Doorn zich enigszins wegcijfert. Ze is er immers ook een hele avond zoet mee geweest. “Daar ben je buren voor, zeker als je weet dat een ander er alleen voorstaat”, benadrukt de Udenhoutse. Ze spreekt uit eigen ervaring.

"Een klein beetje aandacht kan alleenstaanden een veel beter gevoel geven."