Mathieu van der Poel wereldkampioen wielrennen ondanks valpartij in finale

Mathieu van der Poel heeft goud veroverd op het WK Wielrennen. Op het lastige parcours in het Schotse Glasgow kwam de 28-jarige Brabander als eerste over de streep. Zelfs een valpartij kort voor de finish kon hem niet van de heroïsche winst afhouden. Van der Poel is de eerste Nederlander die de regenboogtrui draagt bij de mannen sinds Joop Zoetemelk in 1985.

Als een van de grote favorieten stond Van der Poel zondagochtend aan de start in Edinburgh. Vanuit de hoofdstad vertrok het peloton naar Glasgow, waar nog eens 10 bochtige rondjes van 14 kilometer wachtten. Door dat criteriumachtige parcours werd vooraf verwacht dat de koers snel open zou breken. En zo geschiedde. Met nog ruim honderd kilometer voor de boeg, was het peloton uitgedund tot zo'n dertig sterke renners. Na een serie aanvallen van onder meer regerend wereldkampioen Remco Evenepoel en Van der Poel zelf, was het uiteindelijk de Italiaan Bettiol die wist te demarreren. Erop en erover

Samen met aartsrivaal Wout van Aert, tweevoudig Tourwinnaar Pogacar en voormalig wereldkampioen Mads Pedersen ging 'MVDP' vervolgens in de achtervolging. Die missie slaagde op zo'n 23 kilometer voor de meet. Voor Van der Poel meteen hét moment om er zelf vandoor te gaan. Lang leek die vernietigende aanval de beslissing in de koers. Tot Van der Poel met nog 15 kilometer te gaan onderuit ging in een van de vele natte bochten. Even leek de overwinning uit zijn handen te glippen, maar ondanks de nodige schaafwonden en een aan flarden gescheurd tricot, stapte hij snel terug op de fiets. En hoe: getergd reed de Brabantse alleskunner vervolgens solo naar de streep en breidde zijn voorsprong alleen nog maar verder uit. Zo kwam Van der Poel in tranen over de streep. Een kleine twee minuten later ging het zilver naar Van Aert, Pogacar pakte het brons. Sportieve revanche

Voor Van der Poel zal het voelen als de ultieme revanche, na het debacle op het WK in Australië vorig jaar. Daar stapte hij al snel af, nadat hij door een akkefietje in zijn hotel een nacht op het politiebureau door moest brengen. Overigens heeft de overwinning van Van der Poel meerdere Brabantse tintjes. Zo komt bondscoach Koos Moerenhout uit Welberg en is ploeggenoot Jan Maas geboren in Bergen op Zoom.