Tranen bij bondscoach Moerenhout na 'historische overwinning' Van der Poel

"Dit is historie." Zo vat bondscoach Koos Moerenhout uit Welberg de heroïsche WK-overwinning van Mathieu van der Poel samen. In de laatste kilometers zat hij in de ploegleiderswagen achter zijn gouden pupil. "Wat ik toen zei? Dat 'ie niet nóg een keer onderuit moest gaan."

Kort na de koers moet Moerenhout er vanzelfsprekend nog van bijkomen. "Pff... Dit is om gek van te worden. Wat een rare wedstrijd.. Met in het begin al wat valpartijen voor onze ploeg. Dat komt natuurlijk nooit goed uit."

Toch bleven kopmannen Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle aanvankelijk gespaard van het grootste onheil. "Gelukkig zaten zij lange tijd allebei voorin." Tot nota bene Van der Poel er in zijn eentje vandoor ging. "Als je ziet hoe hij wegrijdt bij zo'n sterrenensemble, dat is fantastisch."

En toen kwam die beruchte valpartij, waar Van der Poel even de winst uit handen leek te geven. "Op dat moment kwamen wij met de auto net aan bij het groepje achtervolgers", vertelt Moerenhout. "Toen hoorden we over de radio dat Mathieu was gevallen. We zaten klaar om ernaartoe te rijden om hem te helpen, maar al snel kwam het bericht dat hij weer op de fiets zat."

Opluchting alom, maar de bondscoach had maar één boodschap toen hij even later alsnog bij Van der Poel aansloot. "Je verstand gebruiken en niet meer onderuit gaan", lacht hij. Al maakt die grijns al snel plaats voor tranen en een snik in de stem. "Vooraf heeft iedereen het over de favorieten. Pogacar, Van Aert, Mathieu... En we verwachten allemaal maar dat ze even winnen. Dat het nu lukt, is historisch."

Bij de finish sprak Moerenhout de kersverse wereldkampioen kort. "Ik heb hem vooral gezegd dat hij moet genieten. Joop Zoetemelk was de laatste. Dat geeft wel aan hoe bijzonder het is. Nu staat hij gewoon in dat rijtje. Hij is zó'n waardige kampioen."

Bekijk hier hoe Mathieu van der Poel wereldkampioen werd: