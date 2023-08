Het lijkt wel herfst op deze foto's: eerste paddenstoelen duiken al op

De natuur lijkt in de war door alle regen, want de eerste paddenstoelen duiken al op in onze provincie. Onder andere in Oisterwijk, Bladel en Mill worden er exemplaren vastgelegd. Paddenstoelen groeien het hele jaar door, maar zijn het meest te zien in de herfst. Ze zuigen zich namelijk vol met water. Nu het zomerse weer op zich laat wachten, lijken ze sneller en harder te groeien. Een greep uit de ingezonden foto's.

Hilvarenbeek (foto: Marja Ligtvoet)

Oisterwijkse Bossen en Vennen (foto: Ger van Ewijk)

Bladel (foto: Peter Van Ruth)

Boswachterij Dorst (foto: Marion Tensen-van Dijk)

Mill (foto: Astrid Gimst Van Der Heijden)

Fijnaart (foto: Jan Gorter)