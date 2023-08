Autoverkoop mislukt: dief sleurt verkoper mee als hij wegscheurt

De politie doet onderzoek na de diefstal (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). De politie nam de diefstal zeer serieus (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). Volgende 1/2 De politie doet onderzoek na de diefstal (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

Een man is zondagmiddag in Waalwijk lichtgewond geraakt toen hij zijn auto wilde verkopen. De zogenaamde koper scheurde zomaar met de wagen weg en sleurde het slachtoffer daarbij nog een stuk mee. Later op de avond werd bekend dat de auto was teruggevonden.