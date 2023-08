Hoogbejaarde vrouw bruut beroofd van haar tas

De Treubstraat in Oss waar een vrouw bruut is beroofd (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Een blik op de Treubstraat in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Volgende 1/2 De Treubstraat in Oss waar een vrouw bruut is beroofd (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Een hoogbejaarde vrouw is zondagavond in Oss op brute wijze van haar tas beroofd. Het slachtoffer is gewond naar een ziekenhuis gebracht. De beroving was rond half zeven op de Treubstraat. De politie is met spoed op zoek naar de buit.