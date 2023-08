Marc hoort op vakantie dat zijn motorzaak in brand staat: 'Ik wil door'

De nachtmerrie van iedere ondernemer: zo noemt Marc Naaktgeboren de brand in zijn zaak in Veldhoven. Afgelopen woensdag hoorde hij tijdens zijn vakantie in Frankrijk dat zijn motorwinkel in Veldhoven vlam had gevat. "Ik ben er kapot van."

"Het zet mij zoveel stappen terug in alles wat ik in de afgelopen achttien jaar heb opgebouwd", zegt Marc, nog altijd beduusd. "We waren net twee dagen op vakantie", vertelt hij. "Ik schrok me kapot. Van woede gooide ik mijn telefoon op de grond en deed het scherm het niet meer." Via een andere telefoon kon hij toch weer informatie over de brand krijgen. Daarna brak hij zijn veertiendaagse vakantie met het gezin abrupt af.

Woensdagochtend woedde een grote brand aan de Habraken in Veldhoven. Daarbij kwamen grote rookwolken vrij. In de zaak stonden zo'n 35 motoren. "Een groot deel heeft wel flinke schade opgelopen. De zadels zijn allemaal verschroeid." Hoe groot de schade precies is, is nog onduidelijk. "Sommige motoren zijn onherstelbaar beschadigd."

Het bedrijf Blauwplaat Motoren verkoopt, onderhoudt en repareert Honda-motoren uit de jaren '70 en '80. "Het zijn allemaal unieke exemplaren. Veel kleine onderdelen, die moeilijk te vinden zijn, zijn verloren gegaan."