Paddenstoelen schieten uit de grond maar is dat niet veel te vroeg?

In Bladel is onder meer deze paddenstoel te zien. Een panteramaniet. De zwavelzwam ofwel 'chicken of the woods'. Honingzwam.

Wie goed om zich heen kijkt, ziet op diverse plaatsen paddenstoelen tevoorschijn komen. Maar het is pas begin augustus is en de herfst is bij lange na nog niet begonnen. Aan boswachter Frans Kapteijns de vraag of dit niet extreem vroeg is voor de paddenstoel en wat de gevolgen hiervan zijn.

"Paddenstoelen houden zich niet aan een seizoen", legt Frans uit. "Paddenstoelen zijn organismen die naar boven komen als voldoende omstandigheden voor hen gunstig zijn. Zoals veel vocht en niet te warm weer. De afgelopen weken waren dus een fantastische periode voor de zwammen."

"Je ziet vaak de honingzwam, de panteramaniet en de chicken of the woods."

Een paddenstoelen die nu al vaak gezien wordt, is de parasolzwam. "Die begint als een soort bolletje. Vervolgens zet die de hoed recht. daarna verticaal en dan gaan de sporen naar buiten en vergaat de paddenstoel", legt Frans uit. "Daarnaast de honingzwam, de panteramaniet - die heb ik zelf ook al een paar keer gezien - en, heel mooi, de zwavelzwam. Of zoals ze die in Engeland zo mooi noemen, the chicken of the woods. Die ruikt niet alleen naar kip, maar smaakt daar ook naar als hij vers is."

"Ze zijn weer snel verdwenen als het even droog is."