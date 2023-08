78 jaar na Hiroshima: actievoerders blokkeren toegang tot vliegbasis Volkel

Zo'n zestig activisten hebben maandag actiegevoerd bij vliegbasis Volkel. Het gaat om activisten die kernwapens de wereld uit willen en om enkele klimaatactivisten. De belangrijkste toegangspoort tot de vliegbasis werd door de actievoerders vanaf twaalf uur 78 minuten geblokkeerd.

Een symbolisch aantal, aangezien het zondag 78 jaar geleden was dat er een atoombom viel op de Japanse stad Hiroshima. De aanwezigheid van kernwapens op de basis in Volkel was jarenlang een publiek geheim, maar inmiddels is het al verschillende keren uitgelekt en bevestigd.

Op de grond ligt een vrouw met een silhouet van stoepkrijt om zich heen. Ze legt uit dat het de schaduwen symboliseert van de gevallen slachtoffers in Hiroshima. "De wapens die hier liggen veroorzaken precies hetzelfde", vertelt Ellen, die helemaal vanuit de VS hiernaartoe is gekomen. "Ik vind het heel verdrietig dat we zoveel geld aan deze wapens uitgeven, terwijl de wereld in brand staat."

Een aantal activisten bekommert zich ook over de uitstoot van de straaljagers. "Of het zin heeft dat we hier staan?", vraagt Nikki. "Ik geloof dat iedereen vrede wil. We zijn zaadjes aan het planten en ik hoop dat die gaan groeien."

Het protest verliep vreedzaam. Politie en marechaussee waren aanwezig om in te grijpen wanneer de actie uit de hand zou lopen. Het protest is onderdeel van een, zoals de organisatoren het noemen, meerdaags vredeskamp. Zo willen de actievoerders woensdag een gat onder het hek graven om vervolgens de start- en landingsbaan van de basis te blokkeren.