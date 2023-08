PSV weet waar het op moet letten bij Sturm Graz: 'Kunnen ons pijn doen'

Ondanks dat PSV twee jaar geleden twee keer vrij eenvoudig won van Sturm Graz wordt het volgens Peter Bosz morgen geen makkelijke wedstrijd. De Eindhovenaren zijn waakzaam voor de Oostenrijkers en zien een aantal gevaarlijke punten bij de tegenstander in de voorronde van de Champions League.

Want de voorrondes van de Champions League zijn veel belangrijker dan de supercup. Sturm Graz is de eerste tegenstander en dat is een oude bekende van de Eindhovenaren. Twee jaar geleden werd de Oostenrijkse ploeg relatief eenvoudig aan de kant gezet. Maar volgens Bosz moet zijn ploeg waakzaam zijn.

Van euforie was geen sprake bij PSV dat vrijdagavond nog de Johan Cruijff Schaal won. “Ik had het idee dat die euforie er bij de buitenwacht vooral was. Wij waren natuurlijk blij maar de focus ging al snel op de wedstrijd van dinsdag”, zegt Bosz.

“Dit is zeker geen simpele ploeg om te kloppen. Er is veel hetzelfde gebleven, maar vooral ook veel beter geworden. Vorig jaar zijn ze tweede geworden en dit seizoen zijn ze nog ongeslagen in de competitie.”

De trainer wil dan ook niet praten over de favorieten en benoemt vooral de punten waarop PSV moet letten. “Ze kunnen al vroeg de lange bal spelen over onze verdediging heen. Wij willen vroeg druk zetten dus dan is het belangrijk dat de restverdediging in orde is. Ook in de counter kunnen ze ons pijn doen. We hebben respect voor deze tegenstander.”

Een ander punt dat Bosz nog aanstipt zijn de standaardsituaties. “Ze scoren erg veel uit corners. Daar moeten we op letten.”