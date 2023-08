PSV kan weer Rangers treffen in laatste voorronde Champions League

PSV neemt het, als de ploeg zich plaatst voor de laatste voorronde voor de Champions League, daarin op tegen de winnaar van het duel tussen het Schotse Glasgow Rangers en het Zwitserse Servette Genève. Dat wees de loting maandagmiddag uit.

PSV trof Rangers vorig jaar ook in de laatste voorronde voor de Champions League. Toen ging het mis voor de Eindhovense ploeg. In Glasgow werd met 2-2 gelijkgespeeld, wat perspectief bood. Maar in Eindhoven verloor PSV, nadat aanvalsleider Luuk de Jong tijdens de rust geblesseerd uitviel, met 1-0. Antonio Colak scoorde, na een fout van PSV-verdediger André Ramalho.

Sturm Graz

Om zich te plaatsen voor de laatste voorronde van de Champions League moet PSV dit jaar eerst afrekenen met het Oostenrijkse Sturm Graz. Dinsdag is de eerste wedstrijd van dit tweeluik, in Eindhoven. De return in Oostenrijk is volgende week dinsdag.

De ploeg van de nieuwe coach Peter Bosz liet vrijdag zien al vroeg in het nieuwe voetbalseizoen in vorm te zijn. Feyenoord werd in de strijd om de Johan Cruijff Schaal in De Kuip met 1-0 verslagen. Noa Lang was de matchwinner.

