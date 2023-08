Jacqueliena werd neergestoken door haar buurman: ‘Hij wilde me vermoorden’

Zes weken geleden werd de 60-jarige Jacqueliena door haar bovenbuurman neergestoken. Daar ging een langlopende burenruzie aan vooraf. “Hij gooide een asbak naar mijn hoofd en is daarna van zijn balkon gesprongen om mij neer te steken”, vertelt het slachtoffer. Ze doet haar verhaal aan Omroep Brabant, omdat ze boos is dat de gemeente, politie en woningbouwstichting niet eerder hebben ingegrepen.

Jacqueliena woont al 22 jaar in het appartementencomplex aan de Trompstraat in Helmond. “Het is hier erg gehorig. Je hoort precies wat de bovenburen zeggen en doen”, begint ze. De laatste drie jaar heeft ze alleen maar last van haar bovenburen. “Het begon met een stel dat drugs gebruikte. Toen die vertrokken, kwam de Syriër er wonen die mij nu heeft neergestoken.”

“Dag en nacht was hij aan het treiteren, maar ik liet me niet wegjagen.”

Met de 33-jarige Syriër heeft Jacqueliena al anderhalf jaar ruzie. “Er liggen 46 meldingen van overlast bij de politie. Zo heeft hij mijn hond proberen te vergiftigen. Hij draaide midden in de nacht Arabische muziek, gebruikte mijn tuin als asbak en hij piste vanaf zijn balkon in mijn tuin. Ik noem hem een psychopaat sinds hij een kapotgesneden vogel in mijn tuin heeft gegooid.” Volgens de 60-jarige Helmondse wilde haar bovenbuurman haar vanaf de eerste dag weg hebben. “Hij vond mij te oud. Het laatste jaar had ik hier gewoon geen leven meer. Het was klote met een grote K." Gesprekken met de woningbouwstichting leidden tot niks. “Dag en nacht was hij aan het treiteren, maar ik liet me niet wegjagen.”

"Hij trok aan mijn haren zodat ie mij goed kon steken.”

Op zondagmiddag 25 juni lag Jacqueliena in haar tuin te genieten van de zon. Ineens werd er van boven een asbak op haar hoofd gegooid. “Ik begon te gillen en strompelde naar binnen. In de keuken probeerde ik 112 te bellen. Maar ik verloor zoveel bloed dat ik niet verder dan 11 kwam.” Daarna zakte ze in elkaar. Toen ze bijkwam, bleek haar bovenbuurman van het balkon gesprongen te zijn en stond hij met een mes boven haar. “Roepen lukte niet meer, ik kon alleen maar afweren. Hij trok aan mijn haren zodat ie mij goed kon steken.” Hij riep dat hij me dood ging maken terwijl hij op me in stak. Uiteindelijk werd Jacqueliene vijf keer gestoken in haar arm, borstkas en onder haar borst. “Hij heeft mijn long kapot gestoken”, vertelt ze geëmotioneerd. “Ik moet het vanaf nu rustig aan doen en ik zal nooit meer kunnen fietsen.”

"Als hij hulp had gekregen was het nooit zover gekomen.”