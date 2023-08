Demonstranten klimmen over hek Vliegbasis Volkel en zitten op landingsbaan

Op Vliegbasis Volkel zijn dinsdagochtend in totaal tien mensen aangehouden, die even daarvoor over het hek waren geklommen en op de start- en landingsbaan gingen zitten. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Maandag demonstreerden al zo'n 60 activisten van Het Vredeskamp voor de ingang van de vliegbasis. Zij voerden actie tegen kernwapens en CO2-uitstoot.

De demonstranten konden door beveiligers worden aangehouden. Volgens de organisator van het Vredeskamp gaat het om zes Amerikanen, drie Nederlanders en een Duitser. Zij zijn Vervolgens overgedragen aan de Marechaussee voor verder onderzoek. Volgens een woordvoerder heeft het vliegverkeer geen last gehad van de actie. Meerdaags protest

Maandag werd dus ook al gedemonstreerd voor de belangrijkste toegangspoort tot de vliegbasis. Die actie duurde 78 minuten. Symbolisch, omdat het zondag 78 jaar geleden was dat er een atoombom viel op de Japanse stad Hiroshima. De aanwezigheid van kernwapens op de basis in Volkel was jarenlang een publiek geheim, maar inmiddels is het al verschillende keren uitgelekt en bevestigd. De actievoerders noemden het maandag al een 'meerdaags vredeskamp' en kondigden aan woensdag een gat onder het hek te willen graven, om vervolgens de start- en landingsbaan te blokkeren. Dat laatste hebben ze nu dus al een dag eerder gedaan. De gearresteerde demonstranten worden nu naar de brigade in Venlo gebracht. Mogelijk zullen zij door het Openbaar Ministerie worden vervolgd voor het betreden van verboden terrein. LEES OOK: 78 jaar na Hiroshima: actievoerders blokkeren toegang tot vliegbasis Volkel

De blokkade bij de ingang van vliegbasis Volkel afgelopen maandag (foto: Noël van Hooft).