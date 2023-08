Vrouwen gedwongen tot prostitutie in massagesalon, verdachte blijft vast

Een 55-jarige man uit Roosendaal die verdacht wordt van het uitbuiten van Thaise vrouwen, blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter dinsdag bepaald tijdens een inleidende zitting in Breda. De man zou de vrouwen vorig jaar naar Nederland hebben gelokt, waarna zij maandenlang werden gedwongen om in een salon in België seks te hebben met klanten.

De politie viel die massagesalon in december binnen, na het aftappen van gesprekken en berichten. De 55-jarige Roosendaler en drie familieleden van hem werden opgepakt. De andere verdachten zijn nog op vrije voeten, de man uit Roosendaal zit sinds april vast.

"Die vrouwen hadden geen andere keuze dan dit te doen om hun schuld af te lossen."

In de massagesalon werkten drie Thaise vrouwen van 29, 30 en 38 jaar oud. Zij zouden met leugens door de man naar Nederland zijn gelokt. Bij aankomst zou hij hen hebben verteld dat ze de kosten van hun reis van minstens 10.000 euro eerst moesten terugbetalen. Vervolgens zou hij seksafspraken voor de dames hebben gemaakt. Een van de vrouwen kreeg drie tot vier klanten per dag. Een ander moest in een paar maanden tijd meer dan 200 keer ongewild seks hebben, zo luidt de verdenking. De man zit dinsdag in een trainingspak in de rechtszaal en hangt voorovergebogen op zijn tafel. Hij luistert met een strak gezicht naar de officier van justitie. Die eist dat de man blijft vastzitten. “Hij heeft overduidelijk gebruik gemaakt van hun kwetsbare positie", zegt de officier. "De vrouwen waren relatief jong en waren niet in dezelfde positie als de Nederlandse mondige prostituee. Ze hadden geen andere keuze dan dit te doen om hun schuld af te lossen. Ik kan het niet uitleggen dat als iemand zoiets doet, in vrijheid zijn straf mag afwachten.” Volgens de officier van justitie bestaat er bovendien een kans dat de man naar het buitenland vlucht. Hij heeft familie in de Filipijnen en zou eind vorig jaar op het internet manieren hebben opgezocht om het Spaans burgerschap te verkrijgen. Maar volgens de man was dat opgezocht door een Colombiaanse medewerkster van de salon en niet door hem zelf.

"Ik ben geen idioot die mensen hierheen haalt om kinky te doen."