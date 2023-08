Je huurhuis beloven aan iemand anders: dit zijn de haken en ogen

Wekelijks, soms zelfs meerdere keren in de week, vindt Jenny Janssens (28) uit Tilburg een briefje in de bus met de vraag of ze plannen heeft om te verhuizen. Een fenomeen dat bij koophuizen al langer bekend is, maar Jenny woont in een huurappartement. Woningplatform Pararius herkent de briefjestrend ook op de huurmarkt.

“Zeker in de grotere steden waar het aanbod van huurwoningen in de vrije sector daalt en de prijzen stijgen, zien we de briefjes steeds vaker”, geeft een woordvoerder van het woningplatform aan. “De schaarste maakt dat mensen het ook op de huurmarkt op deze manier proberen.”

Succes is volgens haar echter niet gegarandeerd. "Een huurbaas moet altijd weten wie de huurder is", benadrukt ze. "Je kunt dus niet zomaar toezeggen dat iemand jouw huis wel mag huren als jij vertrekt. Die beslissing ligt altijd bij een huurbaas", zegt ze.

Ook Rotsvast Verhuur en Vastgoedbeheer geeft aan dat het toezeggen van jouw huurhuis aan iemand anders niet zo gemakkelijk is als het lijkt. “Het kan ook in de vrije sector niet zomaar en alleen in overleg met de eigenaar”, geeft een medewerker van de vestiging in Eindhoven aan. Hier herkennen ze de trend van de briefjes in de bus overigens nog niet.

Dat laatste geldt ook voor woningcorporatie Brabant Wonen. Maar dat vindt een woordvoerder niet zo gek. In de sociale huursector heb je immers te maken met wachtlijsten, beaamt ze. “Een huurder van een sociale huurwoning mag niet zelf bepalen wie de nieuwe huurder wordt.”

Woningruil

Wat volgens de woningcorporatie wel eens gebeurt op initiatief van een huurder is woningruil. “Dat mag wel wanneer er een sociale huurwoning tegenover staat”, legt de woordvoerder uit. ”Wel doen we in zo'n geval nog een inkomenstoets om te kijken of alles klopt.” Het ruilen van een huurwoning komt volgens haar niet heel vaak voor. “Maar soms is het een oplossing wanneer iemand bijvoorbeeld een eengezinswoning wil verruilen voor een appartement.”

Krijg jij dus een briefje in de bus en heb je er wel oren naar om te verhuizen, check dan altijd bij je verhuurder of je jouw huis zomaar aan iemand anders kunt beloven. De verhuurder moet hier altijd mee akkoord gaan. Het onderverhuren van je huis is sowieso wettelijk verboden. Je mag als huurder wel een kamer of een deel van je huis onderverhuren, maar natuurlijk wel alleen als er in je huurcontract staat dat het mag.

LEES OOK: Jenny wordt bedolven onder briefjes van mensen die haar huis willen huren