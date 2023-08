PSV-fans zijn rotte appels binnen aanhang zat: 'Zijn geen incidenten meer'

De supportersvereniging van PSV is klaar met het wangedrag van een deel van de eigen aanhang. Tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal afgelopen vrijdag tegen Feyenoord ging het weer mis. In de Kuip werden de nodige vernielingen aangericht en gooiden supporters met spullen naar de Rotterdamse aanhang. "Het is een patroon", schrijft de fanclub op haar website. "Deze individuen moeten dan toch maar eens collectief worden aangepakt."

"Lang hebben we gepleit voor een aanpak die erop is gericht dat er individueel wordt gestraft", staat in de verklaring. "Dus niet collectief, omdat er anders veel mensen gestraft worden voor het optreden van enkelen. Maar die langspeelplaat kunnen we niet blijven draaien. We gaan van het ene incident naar het andere. Je kunt dus niet meer van incidenten spreken."

Na de gewonnen wedstrijd van vrijdag, deed Feyenoord al aangifte tegen PSV-fans die onder meer een net vernielden. "De prachtige overwinning wordt weer overschaduwd", gaat de supportersvereniging verder.

Daarbij steekt de supportersvereniging trouwens niet alléén de hand in eigen boezem. "Feyenoord-supporters zongen haatdragende liedjes en gooiden ruiten van onze bussen stuk met als gevolg een flinke schadepost voor ons. Kortom, het seizoen is maar net afgetrapt of we hebben de poppen alweer aan het dansen."

Dus voelen de fans de bui al hangen. "We weten al dat we niet welkom zijn bij Vitesse en dat we maar de helft van het uitvak mogen vullen in Utrecht. We kunnen er nu ook op rekenen dat we de eerstvolgende wedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip niet welkom zijn of dat er slechts een klein aantal van ons in het stadion mag. We weten nu ook al dat PSV weer een sloot aan boetes tegemoet kan zien."

En daarmee is het nog niet gedaan. "Onze vaste busleverancier heeft steeds minder zin om toch weer bussen ter beschikking te stellen. Ook onze vrijwillige begeleiders haken langzaam af en onze stewards hebben er op deze manier ook geen zin meer in. Wij gaan ons beraden over de stappen die we kunnen nemen. Dat doen we in overleg met PSV."

