Feyenoord doet aangifte tegen rellende PSV-supporters in De Kuip

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV (0-1) krijgt nog een staartje. Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord gaan begin volgende week aangifte doen tegen supporters van PSV, meldt de regionale omroep Rijnmond.

Onder de uitvakken zaten Feyenoordsupporters en daar is een aantal mensen lichtgewond geraakt. Lilian de Leeuw, directeur van Stadion Feijenoord, reageert geschrokken bij Rijnmond.

“Ik zit pas heel kort bij Stadion Feijenoord en anderen al heel lang, maar we hebben dit nog nooit meegemaakt. We doen dit al dertig jaar tijdens bijvoorbeeld Europese wedstrijden en het gaat nooit fout. Tot nu. Maar moedwillig kan alles kapot en ik ben dan ook echt geschrokken. Dit is nog gekker dan eerder met de toiletten, vooral omdat het de veiligheid van anderen aangaat. Je brengt ernstig de veiligheid in gevaar en als je de beelden terugziet dan is het echt waanzin."

Hoe groot de financiële schade is, is volgens De Leeuw moeilijk te zeggen. “Dat moet uitgezocht worden en daar gaan we maandag mee aan de slag. We laten dit onderzoek door een onafhankelijk expert uitvoeren omdat we daar geen enkele discussie over willen. Uiteindelijk zullen we PSV ervoor aansprakelijk stellen, dat is gebruikelijk. Hoe de financiële afhandeling daarna verder gaat wordt uitgezocht, puur omdat in 2018 voor het laatst deze wedstrijd in De Kuip gespeeld werd en we de reglementen moeten nakijken. Maar je wilt een veilig stadion voor iedereen, daar zet je als eerste op in. Je denkt dan niet aan geld, maar vooral aan hoe je het veilig houdt en wie ervoor gestraft worden.”

Bij de laatste twee bekerfinales werd er ook al flink huisgehouden in het stadion, met tienduizenden euro’s aan schade tot gevolg. PSV kreeg voor het afsteken van een niet geringe hoeveelheid vuurwerk tijdens de bekerfinale dit jaar in De Kuip van de KNVB een geldboete van 10.000 euro.

De Eindhovenaren hebben na de laatste competitiewedstrijd van het vorige seizoen uit bij AZ, waar PSV door een 2-1 zege plek twee in de eredivisie veilig wist te stellen en zich daarmee verzekerde van de voorrondes van de Champions League, ook nog een straf van de KNVB gekregen. Tijdens het duel in Alkmaar werd er door aanhangers van PSV vuurwerk afgestoken, wat resulteerde in een boete van 11.000 euro voor de club en een leeg uitvak tijdens het eerste uitduel van het nieuwe seizoen. Dan gaat PSV op bezoek bij Vitesse.