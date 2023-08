Als ze ergens trots zijn op wereldkampioen baanwielrennen Harrie Lavreysen, is het wel in zijn thuisdorp Luyksgestel. Lavreysen was maandag de snelste op de baansprint tijdens het WK in Schotland. Het was voor de vijfde keer op rij dat hij de titel op zijn naam mocht schrijven. Zijn imposante carrière begon gewoon op een baan in Luyksgestel.