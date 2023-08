PSV speelt met Sturm Graz en staat met één been in play-offs

PSV heeft kinderlijk eenvoudig gewonnen van Sturm Graz. In Philips Stadion werden de bezoekers van de mat gespeeld en lijkt de return volgende week in Oostenrijk alleen nog maar een formaliteit. De Eindhovenaren deden zichzelf met een 4-1 zege zelfs te kort.

Verbazingwekkend was het niveauverschil dinsdagavond te noemen. Een verschil dat je in de competitie wel eens zag als PSV tegen laagvliegers zoals Excelsior speelde. Maar dat dit verschil ook terug was te zien in een voorronde van de Champions League zag niemand aankomen.

Als een wervelwind denderden de Eindhovenaren over het Oostenrijkse Sturm Graz heen. Een ploeg waar een dag eerder bij de voorbeschouwing nog met (te) veel respect over gepraat werd. De nummer twee van Oostenrijk wist niet waar het het moest zoeken en dat was ook al snel terug te zien in de score.

Corners

Na ruim een halfuur zat PSV op rozen. Isaac Babadi en twee keer Luuk de Jong zette de thuisploeg op een 3-0 voorsprong. Een ongekende luxe. Toch liet het zich even in slaap sussen want waar Peter Bosz een dag eerder wel terecht voor waarschuwde waren de corners van Sturm Graz.

Want uitgerekend uit een hoekschop kopte Jon Gorenc Stankovic de 3-1 binnen. De spanning in de wedstrijd was niet bepaald terug maar een marge van twee zou de return in Oostenrijk nog wel spannend kunnen maken. Al waren de bezoekers wel erg slecht.