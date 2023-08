Peter Bosz ondanks klinkende zege niet tevreden: 'Dit is nog niet gespeeld'

PSV zette dinsdagavond een reuzenstap richting de play-offs van de Champions League. Het won met 4-1 van Sturm Graz. Ondanks een vroege 3-0 voorsprong in de eerste helft was Peter Bosz niet blij met wat hij op het veld zag gebeuren. De tweede helft waarin PSV nog maar één keer scoorde was beter, volgens de trainer van de Eindhovense club.

"Laat het wel duidelijk zijn dat ik niet chagrijnig ben na vanavond." Dat waren de woorden van Peter Bosz na zijn analyse over de wedstrijd. Want wie naar die analyse luisterde zou denken dat PSV kansloos had verloren. “Vooraf had ik hiervoor getekend, alleen niet voor het spel”, begon Bosz zijn verhaal. “We speelden niet goed. Het is dan gek dat je met 3-0 voorstaat. Ik vond ons niet goed staan. Op voorhand hebben we een manier van voetballen, maar die werd niet uitgevoerd. Dat deden we de tweede helft beter. Alleen scoor je dan maar één keer. Voetbal is soms gek.”

"Gelukkig speelden zij het slecht uit."

Bosz gaf aan dat hij vooral niet tevreden was over zijn backs. “Patrick (van Aanholt red.) moest het middenveld ondersteunen, maar dat deed hij niet. Gelukkig speelde de tegenstander het slecht uit. Maar ook in balbezit vond ik dat onze vleugelverdedigers niet goed stonden.” Na afloop bleef dan ook het gevoel kleven dat PSV de tegenstander nog een beetje in leven heeft gehouden. “We hadden ook meer gebruik moeten maken van de ruimtes. De eerste helft had het tweeluik al beslist kunnen zijn”, zei Bosz.

"Het had misschien wel 9-0 moeten worden."