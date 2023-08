Huisje ontploft op vakantiepark in Rosmalen: vader gewond

Bij een explosie in een vakantiehuisje in Rosmalen is woensdagochtend een man gewond geraakt. Het gaat om een vader die met zijn vrouw en kind in het huisje verbleef. Het huisje staat op het vakantiepark Villa Berk en Heide aan de Oude Baan-Oost.

Het slachtoffer is met verwondingen aan zijn gezicht naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrouw en kindje bleven ongedeerd, zo laat parkeigenaar Gerard Korsten weten. Van het huisje is vrijwel niets over. Hoe de explosie is ontstaan, is niet duidelijk. De brandweer vermoedt volgens Korsten dat een boiler bij het huisje is geëxplodeerd. In de verre omgeving hebben mensen de luide knal gehoord.