Eigenaar vakantiepark ontdaan na explosie: 'Had anders kunnen aflopen'

Eigenaar Gerard Korsten van het vakantiepark in Rosmalen waar woensdagochtend een huisje ontplofte, is helemaal ontdaan. "Dit had heel anders kunnen aflopen", verzucht hij. Voor zover hij het kan inschatten, is de man die bij de explosie gewond raakte niet heel ernstig gewond. Het gaat om een vader van een gezin die op het moment van de explosie in het huisje was.

Zelf was hij op dat moment in een ander huisje bezig met schoonmaken, maar hij had niet meteen door wat er aan de hand was. "Ik heb wel een knal gehoord, maar niet zo hard als de mensen van bijvoorbeeld Cello, de Binckhorst, hier een eindje verderop. Zij hadden het echt over een enorme explosie. Ze kwamen dan ook meteen hier naartoe."

Over de oorzaak van de explosie had Korsten in eerste instantie geen enkel idee. "Er is geen gas aanwezig in de huisjes, er is geen brand geweest en ook geen kortsluiting", vertelt hij. De brandweer heeft daarom volgens hem het vermoeden dat het gaat om een boiler die is geëxplodeerd. Deze staat in de opslagruimte aan de zijkant van het huisje.

Het huisje dat is ontploft, staat op het park ver van andere huisjes. "Een geluk bij een ongeluk. Je wil niet weten wat er anders nog had kunnen gebeuren", verzucht Korsten opnieuw. Hij heeft zich tijdens de hulpverlening door brandweer, ambulancemedewerkers en politie wat afzijdig gehouden. "Ik kan dan toch niks doen", zegt hij. "Ik maakte me vooral zorgen over het getroffen gezin."

Van het huisje is vrijwel niks over. Over de schade heeft hij contact met de verzekering. Maar dat het goed lijkt afgelopen voor het getroffen gezin is voor hem op dit moment het belangrijkst.

