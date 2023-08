Ook vrouwen versieren straat niet voor WK: 'Mannenvoetbal is spannender'

Vlaggetjes, posters en spandoeken: veel straten pakken traditiegetrouw uit zodra de mannen van Oranje op een EK of WK in actie komen. Nu de vrouwen op met veel succes op het WK staan, blijven dezelfde straten opvallend leeg en kaal. "Vrouwenvoetbal leeft niet", zegt Willy Vandijck (72) uit de Ahornstraat in Breda.

Zeshonderd tot achthonderd euro: zoveel gaf de Ahornstraat in Breda alleen vorig jaar al uit aan vlaggetjes, leeuwen en andere versiering. In 2021 wonnen de bewoners zelfs nog een prijs voor hun versieringen. Nu hangt er helemaal niks. "Het is slecht weer geweest en het is vakantietijd", geeft Vandijck als verklaring. Aan de prestaties kan het niet liggen. Vorige week verpulverden de leeuwinnen Vietnam nog met zeven doelpunten. De vrouwen zijn bovendien door naar de kwartfinales. "Vrouwen doen het beter dan de mannen hoor", weet buurtgenote Nelly van Zundert. Toch haalt ze haar Oranjespullen niet van zolder. "Te lui", lacht ze. Volgens haar helpt het ook niet dat de wedstrijden 's nachts worden uitgezonden.

"Ik versier mijn vrouw wel."

De 39-jarige Els Reina heeft haar eigen verklaring: "Bij mannen is het spannender. Bij elk EK en WK is het hier normaal feest." Ze woont aan het Lariksplein in Den Bosch en ook daar is nu geen enkele vlag te vinden. Op de zolders staan wel dozen vol slingers en spandoeken. Bij een mannentoernooi pakt de straat al tientallen jaren groots uit. Arthur Hoyer van cafetaria De Dageraad is kartrekker voor de versieringen in de wijk. "Het is vooral 's nachts. Het WK voor vrouwen is er nog niet zo lang en er is ook minder aandacht voor." Hij doet de discussie af met een grapje: "Versieren voor het vrouwenvoetbal? Ik versier mijn vrouw wel." De 56-jarige Eindhovenaar Frank van Oosterhout heeft wel flink uitgepakt. Het hele huis en zelfs de auto moesten eraan geloven. Een halve dag was hij bezig met versieren. "Dit doe ik al dertig jaar! Het is toch het Nederlands elftal", verklaart hij. "Ik probeer alle wedstrijden te kijken."

"De vrouwen doen het beter dan de kerels."

Toch is hij een uitzondering: hij is de enige bewoner van de Halvemaanstraat met een versierde voortuin. "De vrouwen doen het beter dan de kerels. Mannen kijken toch anders tegen het vrouwenvoetbal aan. Ik zou een hele Oranjestraat leuk vinden, maar dat zit er niet in." Ook de 80-jarige Charles van Haren uit Den Bosch heeft ondanks zijn hoge leeftijd drie vlaggen aan zijn huis gehangen. Daarmee is het huis al een opvallende verschijning in de wijde omtrek. "Ik ben groot fan! De vrouwen verdienen meer steun." De vrouwen spelen komende vrijdag tegen Spanje. Volgens Nigel de Jong, directeur topvoetbal van de KNVB, gaat het vrouwenvoetbal de goede kant op. Mannen- en vrouwenvoetbal wil hij niet al te veel met elkaar vergelijken. "Het is een heel andere beleving", vindt hij. Het WK voor vrouwen roept bij de oud-international dan ook geen herinneringen op aan 'zijn' WK van 2010. "Dit is een hele andere setting. Het zijn twee verschillende werelden."

Het huis van Frank in Eindhoven springt eruit (foto: Raymond Merkx).

Charles van Haren uit Den Bosch heeft ondanks zijn hoge leeftijd drie vlaggen aan zijn huis gehangen (foto: Raymond Merkx).