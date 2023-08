Wilde kat is bezig aan een opmars naar Brabant: 'Heel spannend'

Een wilde kat is iets groter en valt niet op in de natuur. De wilde kat gespot op een natuurcamera. Volgende 1/2 Een wilde kat is iets groter en valt niet op in de natuur.

De wilde kat is net als de gewone huiskat een echte zonaanbidder. Alleen komt hij niet op de vensterbank liggen, maar op een boomstronk in het Leenderbos of op de Strabrechtse Heide. De wilde kat huist al een poosje in het Vijlenerbos in Limburg, maar is bezig aan een opmars naar Zuidoost-Brabant. Organisaties proberen nu het gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor het dier.

De wilde kat werd in 2015 voor het laatst gespot op een Brabantse camera. Alleen bleef het daarbij en kwam er nooit een grotere groep. De organisatie ARK Rewilding Nederland is nu bezig om de wilde kat in Zuidoost-Brabant een nieuwe kans te geven. “Het gaat ons niet alleen om de wilde kat, het gaat ook om een krachtige natuur”, zegt Ykelien Damstra van ARK. “De wilde kat is een uithangbord daarvan.” De wilde kat is wat groter en steviger dan onze huiskat en heeft doorgaans een kleurenpatroon waardoor hij niet opvalt in zijn omgeving. De wilde kat is eigenwijs en doet zijn eigen ding, net als de huiskat. Hij is alleen niet zo van het kopjes geven. En doordat hij zo schuw is, is het moeilijker om hem te spotten. De wilde kat is een nachtdier en houdt vooral van muizen. Van een kaal dennenbos met alleen maar stammen en bijna geen struiken moet hij niets hebben. Daarom is ARK nu druk bezig met het aanplanten van allerlei loofbomen en struiken.

"Er zijn genoeg natuursnippers om de reis uit Limburg te maken."

“Een goede overgang tussen bos en een grasveld met natuurlijke begrazing met veel bloemen is ook heel belangrijk”, vertelt Ykelien. “Want daar jaagt de kat vooral. Dus geen harde bosrand.” Volgens haar is het nog afwachten of de wilde kat zich inderdaad gaat vestigen in Brabant. “Maar er zijn genoeg natuursnippers om de reis uit Limburg te maken. Dieren kunnen je heel erg verrassen. Kijk maar naar de wolf.” Volgens Ykelien is de komst van de wilde kat een goede zaak voor de natuur. “De wilde kat heeft zijn eigen territorium en duldt daar geen andere katten. Het is dus erg goed voor het evenwicht in de natuur.” Mensen in de buurt met een kat hoeven niet bang te zijn voor een gevecht waarin hun pluizige lieveling het onderspit delft tegen de grotere wilde kat. “Die laat geurmerken achter. Een kat kan aanvoelen dat de wilde kat sterker is.”

"Als je weet waar hij graag zont, heb je kans dat je hem treft."

In oktober en april zijn er werkzaamheden in onder meer het Leenderbos en de Strabrechtse Heide. Naast de nieuwe bomen die worden geplant, zullen er ook een aantal grove dennen omgetrokken worden om schuil- of zonplaatsen te maken. Ook worden er nieuwe struiken geplant. “Die zijn misschien nog wel belangrijker dan de bomen.” Ykelien hoopt dat de wandelaars plezier gaan beleven aan de aanwezigheid van de kat, ook al is hij schuw. Misschien moeten er wel wat wandelpaden afgesloten worden, omdat de kat rust nodig heeft. “Maar dat hebben we ook moeten doen met de komst van het edelhert in het Groene Woud. En mensen hebben daar nu zoveel plezier van. Er worden excursies gehouden en er zijn veel vrijwilligers mee bezig. Het is heel spannend als de wilde kat ook komt. Als je weet waar hij graag zont, heb je kans dat je hem treft.” Een reportage uit 2015 over de wilde kat.

