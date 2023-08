Max en Iris gaan zelf ook helemaal stuk op hun B&B Vol Liefde-imitaties

B&B Vol Liefde is dé zomerhit op televisie. Fragmenten van het programma gaan regelmatig viraal op social media. Ook de imitatiefilmpjes van Max van den Burg en Iris Rulkens, allebei uit Eindhoven, doen het goed. Ze worden honderdduizenden keren bekeken op Instagram en TikTok. "Ik zit er helemaal in en kijk het iedere dag", vertelt Iris.

Niet iedereen is gemakkelijk na te doen. "Het ligt eraan hoe dicht de stem van diegene bij mijn eigen stem ligt. Sommige typetjes kan ik de hele dag door aan- en uitzetten. Anderen zijn moeilijker, Marian bijvoorbeeld uit Portugal. Daar heb ik lang op moeten oefenen, ze praat best langzaam." Andere stemmen gaan haar beter af. "Thalia bijvoorbeeld uit Eindhoven, zij heeft een mega accent. Petri gaat me ook goed af, die is he-le-maal níet blij. Zij praat lekker zeurend."

Haar imitaties worden op Instagram en TikTok minimaal 150.000 keer bekeken per filmpje. "Ik zou zelf haast niet meer op zoek hoeven te gaan naar fragmenten. Het wordt me zo aangeleverd. Wat dat betreft is het dankbaar werk om te doen, want mijn volgers vinden het geweldig."

Ook voor Max is de een makkelijker na te doen dan de ander. "Leendert is m’n beste imitatie, vind ik zelf. Joy vond ik ook leuk om te imiteren, omdat hij zo zelfverzekerd is met z'n open bloesjes. Walter was ook leuk om te doen, omdat ik zoals hem kon dansen in mijn werkkamer met een kussen onder m’n shirt. Dat dansen is meer huppelen, dan ga ik zelf ook helemaal stuk als ik het nadoe. En als vervolgens zelfs mijn vrouw lacht als ze het filmpje ziet, dan weet ik dat het leuk is."

Bram was wat lastiger om 'in te komen'. Max legt uit: "Hij komt uit het oosten en is superrelaxed. Ik heb daar lang over gedaan. En het gekke is: dat filmpje is mijn best bekeken video geworden. Hoe groter de 'afwijking' is in de manier van praten, hoe makkelijker het is om na te doen. Paul van Debbie praat bijvoorbeeld een beetje als Brilsmurf. Walter praat vrij neutraal. Olof was ook best lastig, want hij zegt eigenlijk heel weinig. Los van 'ja, daar is niks mis mee'."

Max en Iris werkten zelfs samen aan een imitatievideo van Thalia en Leendert: