Truckerscafé De Sluis gaat na 100 jaar dicht: 'Ik ga de verhalen missen'

Al jaren gaat Martien van der Beeten (68) uit Veghel één of twee keer in de maand naar truckerscafé De Sluis bij Keldonk. Altijd praat hij volop met collega's en bestelt hij zijn lievelingsgerecht: varkenshaas met brie. Maar tot zijn grote schrik gaat de bekende pleisterplaats langs de N279 eind augustus dicht.

Al honderd jaar staat het truckerscafé langs de weg tussen Veghel en Helmond. Sinds 19 jaar wordt De Sluis gerund door Ronald Cremers (50). In de keuken is hij druk met het bakken van aardappelen. De varkenshaas staat al in de oven.

Het eten is niet de enige reden dat Martien vaak in De Sluis te vinden is. “Ik heb altijd truckersliedjes gezongen. Dit is mijn plek om onder de vrachtwagenchauffeurs te zitten. Het is apart volk. Ze zitten zo vol verhalen. Een wereldje op zich. Ik geniet daar echt van.”

Dat is ook precies waarom Ronald het zo mooi vindt om een chauffeurscafé te hebben. “We zijn een klein café met veel vaste gasten. Veel chauffeurs ken ik bij naam. In de avond komen er veel verhalen los. Ook de moeilijke dingen. Ze missen hun kinderen of liggen in scheiding. Dat wordt allemaal hier besproken.”