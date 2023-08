Zwembad trekt weer volop blije kinderen na wekenlang 'shitweer'

Een strakblauwe hemel, een heerlijk zonnetje en een zwembad vol blije kinderen én ouders. Na weken van regen en lage temperaturen is het eindelijk weer gezellig druk bij het openluchtzwembad in Oud Gastel. Ouders kunnen hun geluk niet op: “De kinderen begonnen binnen vervelend te worden.”

Ook beheerder Nicky Lankhuizen is blij. “We hebben een top voorseizoen gehad maar toen de zomervakantie begon kregen we shitweer, het was echt drie weken lang triest.” Mei en juni waren zo goed dat hij een recordjaar aan zag komen. “Maar door de afgelopen weken wordt het nu middelmatig.”

Op een bankje zit opa Quirien. Hij is met zijn kleinkinderen naar het zwembad gekomen. “Mijn dochter begon te klagen dat de kinderen vervelend werden door het binnen zitten. Ze begonnen met zand naar elkaar te gooien, zei ze. Dus ik dacht: mee naar het zwembad, lekker zwemmen.”

Naast hem zit oma Lia en ze knikt instemmend: “De afgelopen weken waren verschrikkelijk. Dat weer is niet voor herhaling vatbaar. Deze temperatuur is prima. Zo mag het blijven.”

Als het aan de beheerder ligt, wordt het nog zo’n vijf graden warmer. “Vandaag verwachten we vijfhonderd bezoekers, maar dat kan een stuk hoger. Op topdagen komen hier tussen de 1600 en 2000 bezoekers. Daarvoor moet het 28 of 29 graden worden.”

De zesjarige Thijs is al blij met de 24 graden van vandaag. “Het is mooi weer en we hebben allemaal nieuwe spulletjes gekocht voor in het zwembad.” Maar het allerleukste is 'een bommetje doen!'”