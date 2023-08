Groot drugslab gevonden in Breda, arrestatieteam pakt man op

De politie heeft donderdag een groot werkend drugslab gevonden in een voormalige bakkersfabriek aan de Ettensebaan in Breda. Eén verdachte is door een arrestatieteam aangehouden. De man werd op heterdaad betrapt toen hij drugs aan het maken was.

Volgens een woordvoerder van de politie werd het lab halverwege de middag ontdekt na 'ouderwets recherchewerk'. Het arrestatieteam ging met beschermde kleding naar binnen, omdat er mogelijk gevaarlijke gassen vrij konden komen. Specialisten van de politie zijn aanwezig en doen onderzoek. In het pand zat in het verleden een bakkersfabriek. Daarna stond het lange tijd leeg. Dit voorjaar nam de gemeente het besluit te gaan slopen om er een nieuwe wijk te bouwen. Het lab wordt zo snel mogelijk ontmanteld.