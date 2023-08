Nog meer plee-plezier: dit zijn de meest bijzondere wc’s van Brabant

Keek je al op van het compleet nagebouwde Spookslot op het toilet van Bas? Blijkbaar is hij niet de enige die aan het kleinste kamertje in zijn huis de meeste aandacht besteedt. Nog veel meer Brabanders blijken een pareltje van een toilet te hebben. Kijk met ons mee!

1. Wildplassen Wildplassen krijgt een heel andere betekenis op het toilet van Gerrie uit Wouwse Plantage. Gerrie kon geen genoeg krijgen van de bossen rond zijn huis en besloot om de wildernis door te trekken in het kleinste kamertje. Voor de wanden hebben ze een vormgever in de arm genomen, die zelfs aan wat dierlijk wild heeft gedacht. En om de beleving nog groter te maken heeft Gerrie zelfs twee boomstammen vanuit het bos naar zijn wc gehaald. Helemaal tot rust komen tijdens de boodschap!

2. Toy Story-land Op de wc van Mari uit Den Bosch voel je je tijdens de nummer 1 en 2 bijna een karakter van Toy Story. Van Buzz Lightyear tot de aliens en Meneer ardappelhoofd, ze kijken je allemaal aan. Mari en zijn vrouw zijn fan van Disney. Ze zijn er zelfs getrouwd. Toy Story was favoriet en na een paar jaar was Mari’s kantoor bijna een museum. Toen ze verhuisden naar een kleiner huis, moest er een nieuwe plek gevonden worden. En dus besloot Mari het toilet om te bouwen tot Toy Story-land.

3. Tegeltjeswijsheid Ken je dat gevoel dat je je telefoon vergeten bent mee naar de wc te nemen net op het moment dat de grote boodschap aandringt? Op het toilet van Rensa uit Hooge Zwaluwe hoef je je daar niet druk over te maken. Met al die spreukentegels verveel je je geen moment. Er hangen er ruim honderd en ze struint alle rommelmarkten af tot haar hele wc vol hangt.

4. Schijt aan PSV?

We mogen hopen dat de vrienden van Koen uit Geldrop ook fan zijn van PSV, anders wordt het een zware toiletbeurt. Ze hoeven zich in ieder geval niet te vervelen. Waar je ook kijkt, elk hoekje van de ruimte ademt PSV. Zelfs de echte cornervlaggen van de Herdgang kom je in het kleinste kamertje tegen.